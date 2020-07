Ex ct Hakimi: «Perfetto per l’Inter. Prima di accettare mi ha chiamato» (Di sabato 4 luglio 2020) Hervé Renard lanciò Achraf Hakimi in nazionale: le dichiarazioni del commissario tecnico sul passaggio dell’esterno all’Inter Hervé Renard, ex commissario tecnico del Marocco, ha lanciato in nazionale Achraf Hakimi, ora nuovo acquisto dell’Inter. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni della Gazzetta dello Sport. CONSIGLIO – «Quarantotto ore Prima di prendere la decisione e di dare il sì all’Inter mi ha chiamato per chiedermi un parere. Gli ho detto accettare senza pensarci. Perché l’Inter è un grande club che ha voglia di tornare dov’era, ma soprattutto perché c’è Antonio Conte. Un allenatore che lo farà migliorare tantissimo e che gioca con un sistema con 3 centrali e due esterni che è Perfetto per Achraf, che sa essere offensivo e ... Leggi su calcionews24

