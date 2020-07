Cristiano Malgioglio a sorpresa mostra il fisico in costume: “Mi amo così come sono”. Foto (Di sabato 4 luglio 2020) Uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico è senza ombra di dubbio Cristiano Malgioglio, grazie alla sua infinita simpatia. Nelle ultime ore si è mostrato in una veste decisamente inedita, ma ha dimostrato ancora una volta di non vergognarsi nel farsi vedere così com’è. Infatti, la Foto in questione lo ritrae con il costume da bagno a mare. Nonostante non disponga di un gran fisico, come ha ammesso lui stesso, non ha assolutamente paura di mostrarsi apertamente. Non gli piace particolarmente andare in palestra, quindi il suo corpo è tutt’altro che muscoloso. Ciò che adora fare è recarsi appunto in spiaggia e fare lunghe e rilassanti passeggiate. Ovviamente i suoi grandissimi ammiratori non hanno potuto fare altro che riempirlo di mi piace e di apprezzamenti. L’istantanea dell’uomo è ... Leggi su caffeinamagazine

anchemenoraga : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): quando solo alla prima puntata Cristiano Malgioglio regalò già tanto trash - opinionista__ : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): quando solo alla prima puntata Cristiano Malgioglio regalò già tanto trash - LuciBlu94 : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): quando solo alla prima puntata Cristiano Malgioglio regalò già tanto trash - ociredeFB : Pensare che Cristiano Malgioglio sia passato dal fare canzoni stupende come questa ad essere il trash fatto a perso… - sandcastvles : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 2 (2017): quando solo alla prima puntata Cristiano Malgioglio regalò già tanto trash -