Contributi per centri estivi e baby sitting (Di sabato 4 luglio 2020) La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Alessia Rosolen, ha approvato in via definitiva l’attivazione, per il periodo da maggio ad agosto 2020, di un’agevolazione ai nuclei familiari in possesso di Carta famiglia per le spese sostenute per i centri estivi o per servizi di baby sitting, regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni di lavoro occasionali, utilizzando il Libretto famiglia. I Contributi verranno erogati in base al numero di figli per nucleo familiare e all’entità della spesa sostenuta: a seconda delle 3 fasce di spesa (da 0 a 600 euro; da 600 euro a 1.000; oltre 1.000). Sono previsti importi massimi per famiglie con un figlio in 150, 200, 250 euro; per quelle con 2 figli in 255, 340, 425 euro; per quelle con tre in 345, 460, 575 euro. La misura dei Contributi erogabili agli aventi diritto ... Leggi su udine20

Mov5Stelle : 'Sono un tassista, a marzo e aprile non ho lavorato ma per fortuna lo Stato mi ha aiutato con i contributi da 600 e… - fattoquotidiano : Bari, “assunzioni in cambio di voti a prossime Regionali e false fideiussioni per contributi pubblici”: perquisiti… - msgelmini : Non c’è stato niente da fare: per il governo e la maggioranza i #professionisti non hanno diritto a contributi a fo… - LorenzoTorri1 : @VitoeCarmelaPis @OrizzontiPo @ricpuglisi @istbrunoleoni @liberioltre @jacopo_iacoboni @EnricoLetta @beniapiccone… - Bukaniere : @C1Corrado Non ha più senso fare distinzione tra i motivi per cui siamo morti 'accisi', ormai sono gettito corrente… -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi per Pensione, bonus di 2 mesi di contributi per ogni anno di lavoro: a chi spetta Money.it Bari, assunta al Cup la moglie del dirigente comunale che vigilò sulla gara d'appalto

Una tipografia clandestina in cui si producevano le polizze fideiussorie utilizzate da imprenditori pugliesi per ingannare la Regione è stata trovata dalla guardia di finanza in casa di Cosimo Napolet ...

Coronavirus, contributi per le famiglie a Monza

Variazione di bilancio in Consiglio comunale per dare 290mila a fondo perduto a famiglie e ditte colpite dalla pandemia. L’assessora al Bilancio Eleonora Frigerio (nella foto) intervenuta in commissio ...

Una tipografia clandestina in cui si producevano le polizze fideiussorie utilizzate da imprenditori pugliesi per ingannare la Regione è stata trovata dalla guardia di finanza in casa di Cosimo Napolet ...Variazione di bilancio in Consiglio comunale per dare 290mila a fondo perduto a famiglie e ditte colpite dalla pandemia. L’assessora al Bilancio Eleonora Frigerio (nella foto) intervenuta in commissio ...