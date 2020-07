**Bce: Lagarde, 'decisione Corte Costituzionale tedesca non rappresenta una minaccia'** (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Non penso" che la decisione della Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe sul 'Qe' "possa rappresentare una minaccia per la Bce perché la Bce come le altre istituzioni dell'eurosistema è soggetta alla giurisdizione della Corte europea di giustizia". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde intervenendo agli incontri economici 'Aix en Seine'. La Corte, sottolinea, "ha chiesto dei chiarimenti al Governo tedesco e al parlamento tedesco. Dalle autorità tedesche sono arrivati chiarimenti intelligenti per rispondere alle richieste. Penso che questo dibattito sia chiuso", aggiunge. Leggi su iltempo

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Con l'emergenza coronavirus "si registrerà un aumento delle disuguaglianze che avranno delle conseguenze a livello macroeconomico e sociale. E' un fatto che si registra con ...

Dombrovskis: «Le regole europee di bilancio? Dopo la recessione torneranno. Il Mes è come chiesto dall’Italia»

Valdis Dombrovskis, il vicepresidente della Commissione che coordina la risposta alla recessione da Covid, fa capire che c’è un intero sistema istituzionale in Europa che ha fretta. Fretta di chiudere ...

