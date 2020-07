Anticipazioni spagnole Una Vita: Camino e Maite si rivedono (Di sabato 4 luglio 2020) Anticipazioni spagnole Una Vita: come abbiamo già spiegato in un articolo precedente, vedremo Maite tornare da Camino, bussando alla sua porta. Ora vediamo come prosegue la scena (il filmato è alla fine). Maite, ancora sulla porta, chiede a Camino se non voglia abbracciarla e la giovane, con gli occhi ancora spalancati per l’incredulità di trovarsi davanti l’amata, risponde che potrebbero vederle. Allora Maite le domanda se può entrare e Camino ovviamente le dice di sì. Una volta che la Zaldua è entrata, la Pasamar le chiede come mai sia tornata ad Acacias. La pittrice ha saputo che l’ex allieva è rimasta vedova; sta passando un brutto momento e lei ha pensato che avesse bisogno della vicinanza di un’amica. E’ arrivata prima che ha potuto. Camino conferma che non sta passando un bel momento. Maite le chiede ... Leggi su pianetadonne.blog

zazoomblog : Anticipazioni spagnole Una Vita: Maite torna da Camino! - #Anticipazioni #spagnole #Vita: #Maite - infoitcultura : Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe sogna di uccidere Genoveva - berta95italy : Una Vita, anticipazioni spagnole: Felicia ordina al figlio Emilio di lasciare Cinta - infoitcultura : Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe giura che si vendicherà - infoitcultura : Una Vita Anticipazioni Spagnole: Le Ultime Parole di Telmo a Lucia. Ecco il VIDEO -