Anticipazioni Beautiful sabato 11 luglio 2020

sabato 11 luglio 2020 – Il piano di Thomas: Thomas si rende conto che l'unico modo per preservare il suo futuro con Hope è quello di tenerlo all'oscuro dalla verità. Per questo motivo anche se Emma lo ha quasi minacciato, per ora il giovane non vuole raccontare nulla alla sua amata. Egli sa benissimo che così facendo metterà fine al loro legame, perchè in sostanza se fosse in vita la figlia di Hope, ora quest'ultima starebbe ancora con Liam. Il giovane però sembra ignorare il pericolo rappresentato da Emma, la quale non sembra voler mollare la presa, anzi resta nella convinzione che prima o poi qualcuno dovrà parlarne ad Hope prima che sia troppo tardi. Successivamente Liam vedendo la piccola adottata da Steffy nelle braccia di Hope ha quasi un colpo nel riscontrare una certa somiglianza, ma subito pensa che sta ...

