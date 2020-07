Alessia Marcuzzi smentisce il flirt con Stefano De Martino con un libro (Di sabato 4 luglio 2020) Una foto che, in questi giorni di gossip sfrenato, non può che riferirsi alle voci che la volevano nuova fiamma di Stefano De Martino. Non sembra essere così, e Alessia Marcuzzi sembra riferirsi proprio a questo con la sua lettura da spiaggia, documentata su Instagram. La showgirl, infatti, sembra voler commentare indirettamente il presunto flirt, dopo la smentita del conduttore di Made in Sud. Alessia Marcuzzi risponde con Woody Allen La conduttrice deve essere stata subissata dalle voci della presunta storia con Stefano De Martino, il quale ha provveduto a smentire. Alessia Marcuzzi però, con l’ultimo post pubblicato su Instagram, sembra voler dire la sua senza dirla. Nella foto si vede una borsa da mare e la sua lettura da spiaggia, A proposito di niente, l’autobiografia di Woody Allen. I fan non hanno potuto fare a meno di collegare il ... Leggi su thesocialpost

