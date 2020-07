Un «tribunale» che setaccia le persistenze della visione coloniale (Di sabato 4 luglio 2020) Quattro di luglio. Da quello del 1776, giorno nel quale Jefferson pronunciò la Dichiarazione d’indipendenza, è trascorso molto tempo. Assai meno dal quattro luglio 1976, giorno in cui (la scelta della data non era stata casuale), ad Algeri, fu approvata la Carta che contestava proprio quella che aveva dato i natali agli Stati Uniti d’America: perché se è vero che con quell’atto costitutivo di uno stato che sarebbe diventato il più potente del mondo venivano riconosciuti diritti importanti, e innanzitutto … Continua L'articolo Un «tribunale» che setaccia le persistenze della visione coloniale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

luigidimaio : Il Tribunale arbitrale dell’Aja ha stabilito oggi che i due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, dovranno… - PaoloGentiloni : Il Tribunale internazionale riconosce la giurisdizione italiana nei confronti dei due #Maro. Nel 2015 fu giusto aff… - guerini_lorenzo : L’Aja conferma che dovrà essere un tribunale italiano a esprimersi sul caso #marò. Il mio pensiero va a Massimilian… - lucabattanta : RT @BerniniAM: Finalmente una buona notizia: dopo otto anni di sofferenze, è stata finalmente fatta giustizia nei confronti dei nostri #mar… - mariavenera2 : RT @Cosmodelafuente: Sebbene il #M5S si giustifichi dicendo che nel 2010 non erano un partito, un'ordinanza del tribunale di Napoli, del 20… -

Ultime Notizie dalla rete : tribunale che

Il Manifesto

Condannati i mattinatesi Francesco Scirpoli e Antonio Quitadamo, al primo sono stati inflitti 8 anni e 4 mesi, al secondo 9 anni e 2 mesi. Il Tribunale di Milano si è così pronunciato nel processo sul ...Dov'è Graziano Mesina? E' arrivata la condanna in Cassazione per l'ex primula rossa, 78 anni, del banditismo sardo. I giudici hanno confermato i 30 anni di carcere per l’orgolese, ma quando i carabini ...