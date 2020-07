Reddito di cittadinanza, c’è chi parla di fallimento dei navigator (Di venerdì 3 luglio 2020) Il Reddito di cittadinanza, ha davvero aiutato i giovani italiani come doveva o è stato un fallimento? Secondo alcuni è un sistema sbagliato Fonte foto: (Getty Images)Discussissimo sin da subito, il famoso Reddito di cittadinanza, non ha trovato col tempo, il favore degli italiani. I numeri non sono soddisfacenti ed oltre a rischiare di accontentare solo una fetta di pubblico, starebbe finendo per deludere anche quello. Statistiche alla mano, ad oggi, soltanto il 2% dei beneficiari di questo sussidio, hanno ad oggi trovato lavoro. Vale a dire che su 2,3 milioni di persone, ci sono riuscite soltanto in 40mila. Tra l’altro parliamo di nuovi lavoratori solo da quando hanno iniziato a percepire il Reddito, e non è detto che tutti abbiano trovato lavoro grazie a questo metodo pensato dal Governo. Inizialmente, faceva anche riflettere la figura dei ... Leggi su chenews

