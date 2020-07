Perché il partito di Erdogan non vuole aspettare le elezioni del 2023 (Di venerdì 3 luglio 2020) «Si andrà al voto nel 2023». È stato direttamente il presidente Recep Tayyip Erdoğan a mettere a tacere il variegato coro di voci che, da destra a sinistra dello spettro politico turco, negli ultimi mesi presentava l’ipotesi del voto anticipato come imminente, o quantomeno molto probabile. Dopo sette appuntamenti elettorali – tra amministrative, parlamentari, presidenziali e un referendum – negli ultimi sei anni, il capo di stato turco ha assicurato il 9 giugno che le prossime elezioni si terranno, regolarmente, nel 2023. Una data pregna di simbolismo: se vincesse anche in questa occasione, Erdoğan sarebbe riconfermato presidente in occasione del centenario della fondazione della Repubblica di Turchia da parte di Mustafa Kemal Atatürk. Una vasta parte della società turca già considera l’attuale presidente ... Leggi su linkiesta

