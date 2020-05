Wenger | «Messi e Ronaldo? Il loro regno sta per terminare»

(Di sabato 9 maggio 2020) Arseneè convinto che l’era del duosia al tramonto: ecco i nomi dei potenziali successori Intervenuto ai microfoni di Talksport, Arsene, storico manager dell’Arsenal, ha annunciato l’imminente era calcistica segnata dalle imprese di Lionele Cristiano. Ecco le sue parole. «Non abbiamo mai visto giocatori comee Cristianoin grado di fare di tutto in ogni situazione complicata, ma credo che ilstia per. Sta arrivando una nuova generazione e i due successori potrebbero essere Mbappé e Neymar». Leggi su Calcionews24.com

35 anni il primo, a un passo dai 33 il secondo. Cristiano Ronaldo e Messi dovrebbero cominciare a fare i conti con le proprie carte d’identità. Almeno questo è il pensiero dell’ex tecnico dell’Arsenal ..."Non abbiamo mai visto giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo, capaci di creare qualsiasi cosa dal nulla e in situazioni difficili, ma credo che il loro regno stia arrivando alla fine". Il parere è ...