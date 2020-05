Tom Delonge sui Blink 182: “Tornerò con loro, è solo questione di tempo” (Di sabato 9 maggio 2020) La linea di pensiero di Tom Delonge sui Blink 182 non è costellata di amarezza, un elemento che invece ricorre quasi sempre quando qualche musicista divorzia dalla sua band. Piuttosto, quella di Tom fu una scelta dovuta a certe priorità. Era il 2015 e i suoi Angels & Airwaves, nati come un side-project dei Blink 182, lo tenevano sempre più impegnato e per questo lo costrinsero a una scelta. Il chitarrista e fondatore della band di Mark Hoppus decise di prendersi un momento di pausa e per questo i Blink 182 accolsero Matt Skiba, già frontman e chitarrista degli Alkaline Trio. L'amore di Tom verso la band di What's My Age Again?, però, non si è mai spento. L'ex voce di All The Small Things, infatti, solamente un anno fa aveva detto di amare profondamente la sua ex band ma che ancora non era il momento per tornare a casa. amazon box ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 maggio 2020) La linea di pensiero di Tomsui182 non è costellata di amarezza, un elemento che invece ricorre quasi sempre quando qualche musicista divorzia dalla sua band. Piuttosto, quella di Tom fu una scelta dovuta a certe priorità. Era il 2015 e i suoi Angels & Airwaves, nati come un side-project dei182, lo tenevano sempre più impegnato e per questo lo costrinsero a una scelta. Il chitarrista e fondatore della band di Mark Hoppus decise di prendersi un momento di pausa e per questo i182 accolsero Matt Skiba, già frontman e chitarrista degli Alkaline Trio. L'amore di Tom verso la band di What's My Age Again?, però, non si è mai spento. L'ex voce di All The Small Things, infatti, solamente un anno fa aveva detto di amare profondamente la sua ex band ma che ancora non era il momento per tornare a casa. amazon box ...

Che cosa succederebbe se si sapesse che è tutto vero? si domandavano i Blink 182 nel 1999 in una canzone del loro album più conosciuto, Enema of the State, sei milioni di copie vendute nel mondo.

