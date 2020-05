Sgarbi scatenato: «Capre assolute! Se usate le mascherine all’aperto ecco che cosa vi succede» (Di sabato 9 maggio 2020) Capre! Anzi, “Capre assolute!”. Vittorio Sgarbi scatenato contro il governo, stavolta se la prende con le indicazioni date sull’uso delle mascherine. Sbagliate, secondo le indicazioni del medico Mario Federico Tancari (sic) citato dal critico d’arte. Il medico, in realtà, potrebbe chiamarsi Tangari ed essere quel Mario Tangari che qualche settimana fa propose di fare un uso massiccio di navi ospedale per far fronte alla diffusione del coronavirus al Sud. Sgarbi scatenato contro le mascherine all’aperto “Capre assolute! Umiliati da un governo di incompetenti, e ignoranti pericolosi! Il più grande studioso di virus, Mario Federico Tancari (sic), ha affermato che la mascherina all’aperto – ha scritto Sgarbi sulla sua pagina Facebook – è dannosa perché concentra i microbi su se stessi, facendo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 maggio 2020)! Anzi, “”. Vittoriocontro il governo, stavolta se la prende con le indicazioni date sull’uso delle. Sbagliate, secondo le indicazioni del medico Mario Federico Tancari (sic) citato dal critico d’arte. Il medico, in realtà, potrebbe chiamarsi Tangari ed essere quel Mario Tangari che qualche settimana fa propose di fare un uso massiccio di navi ospedale per far fronte alla diffusione del coronavirus al Sud.contro leall’aperto “Umiliati da un governo di incompetenti, e ignoranti pericolosi! Il più grande studioso di virus, Mario Federico Tancari (sic), ha affermato che la mascherina all’aperto – ha scrittosulla sua pagina Facebook – è dannosa perché concentra i microbi su se stessi, facendo ...

