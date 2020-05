Pd: nuovi e importanti contributi da Regione Lazio (Di sabato 9 maggio 2020) Roma – “La Regione Lazio dimostra ancora una volta di essere ‘Regione di Sport’. Sono stati presentati ieri in conferenza stampa dal Presidente Zingaretti importanti provvedimenti per sostenere gli operatori del settore, cosi’ gravemente colpiti dal blocco di tutte le attivita’ a causa del diffondersi del Covid19. Oltre 5 milioni di euro per voucher sport under 25, bonus per famiglie, contributi per interventi di sanificazione e per canoni di locazione fino al 40%, alcuni degli interventi che garantiranno un primo concreto aiuto ad associazioni, gestori di impianti, famiglie e lavoratori dello sport.” “Un risultato importante ottenuto grazie anche all’impegno del Partito democratico del Lazio che in queste settimane ha avviato un importante campagna di ascolto e di tutto il gruppo regionale alla pisana che ha saputo trasformare le ... Leggi su romadailynews Emergenza Covid-19 - allerta massima in Cina - ondata di ritorno - 97 nuovi casi “importanti” - tre morti

PS5 - Xbox Series X e retrocompatibilità : secondo uno sviluppatore i nuovi giochi saranno molto 'più importanti'

Coronavirus diretta conferenza stampa Conte : a breve nuovi importanti aggiornamenti (Di sabato 9 maggio 2020) Roma – “Ladimostra ancora una volta di essere ‘di Sport’. Sono stati presentati ieri in conferenza stampa dal Presidente Zingarettiprovvedimenti per sostenere gli operatori del settore, cosi’ gravemente colpiti dal blocco di tutte le attivita’ a causa del diffondersi del Covid19. Oltre 5 milioni di euro per voucher sport under 25, bonus per famiglie,per interventi di sanificazione e per canoni di locazione fino al 40%, alcuni degli interventi che garantiranno un primo concreto aiuto ad associazioni, gestori di impianti, famiglie e lavoratori dello sport.” “Un risultato importante ottenuto grazie anche all’impegno del Partito democratico delche in queste settimane ha avviato un importante campagna di ascolto e di tutto il gruppo regionale alla pisana che ha saputo trasformare le ...

LelaDipi : @servino_angela La corsa è un punto dolentissimo, ma non è il solo. Sto lasciando andare cose che per me sono tanto… - Lormarrucci : @SteffPy Anche discorso dei tamponi è distorto. Con un tracciamento efficace i tamponi sarebbero importanti sopratu… - AlbinoLuciani3 : @virginiaraggi Buongiorno Sindaca Virginia Raggi Amore. Auguri Festa della Mamma tutte e' in Tutto L ' Universo. Pe… - paolaoriunno : 1) Le parole sono importanti: in Lomb non si contano 'nuovi contagi' ma 'nuovi positivi' stanati dal tampone 2) Le… - Daniele39091477 : @Plebasten @elmudorino Le amenità su CR7 sono molto più importanti dei nuovi contagi verificatisi ieri -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi importanti Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità: nuovi importanti chiarimenti fiscali per i professionisti ingenio-web.it BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE 9 MAGGIO/ Oltre 100mila guariti, nuovi contagi in calo

Buone notizie dal bollettino della Protezione civile sull’andamento del coronavirus in Italia: c’è una consistente riduzione di infetti. I nuovi casi sono 1.083, in calo rispetto a ieri, quindi nel co ...

Coronavirus, in Sicilia superati 100 mila tamponi: in Sicilia 12 nuovi casi

Superata quota 100 mila tamponi in Sicilia. E' uno dei dati che emerge nel quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così c ...

Buone notizie dal bollettino della Protezione civile sull’andamento del coronavirus in Italia: c’è una consistente riduzione di infetti. I nuovi casi sono 1.083, in calo rispetto a ieri, quindi nel co ...Superata quota 100 mila tamponi in Sicilia. E' uno dei dati che emerge nel quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così c ...