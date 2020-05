Pamela Prati | via tutto Senza veli a 61 anni è atomica

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 maggio 2020) Nonostante la sua età non sia più giovane,non ha ancora smesso di perdere il suo immenso fascino. La showgirl ha letteralmente stupito tutti i suoi fan, con un’immagine destinata a far parlare a lungo. Dopo essersi messa definitivamente alle spalle il periodo buio contraddistinto dagli aspetti sentimentali, adesso è protagonista indiscussa sui social network e i suoi ammiratori la sostengono e la riempiono di complimenti ogni volta che posta una foto sexy. Classe 1958,è apprezzata in particolare dal sesso maschile, ma anche quello femminile si è complimentata. Molte ventenni pagherebbero oro pur di essere in forma smagliante come lei. Lo scatto fatto all’interno della sua casa ha quindi colpito nel segno e c’è già chi si sta portando avanti e che sta invocando un’altra istantanea simile in ...