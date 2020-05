Nek | chi è | età | amori | moglie | figli | carriera del cantante

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 9 maggio 2020) Torna puntuale l’appuntamento con Verissimo-Le Storie. Nella puntata in onda oggi da Sassuolo ilNek invierà un video messaggio per raccontare come sta trascorrendo questo periodo. Nek: chi è, gli esordi Inizialmente Filippo, negli anni ’80 esordisce con il duo dei “Winchester”, per poi passare alla band dei “White Lady”. Ma si tratta di esperienze “di quartiere”, con cui si fa conoscere nella sua città. Solo nel 1991, grazie alla partecipazione come solista con il suo nuovo nome – NeK, appunto – al Festival di Castrocaro, dove arriva secondo, inizia a far conoscere il suo nome e a incidere il suo primo album, che porta come titolo il suo nome d’arte. Due anni dopo partecipa a Sanremo, nella sezione giovani, con “In te”, e arriva terzo. Ci riprova nel 1997 con il brano ...