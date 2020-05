L' abbraccio mortale del lockdown

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Ci sono persone per le quali restare a casa non è stato un invito sicuro. Ci sono mura domestiche che, mai come durante il, si sono trasformate in una prigione, in una condanna a morte. Luoghi in cui le donne maltrattate, anche insieme ai loro figli, si sono ritrovate (e si ritrovano) vittime di mariti e compagni violenti, troppo spesso senza più una via d’uscita. Una situazione definita “esplosiva” dall’associazione anti-violenza Telefono Rosa e che, secondo l’Oms, questo aprile ha fatto registrare un aumento del 60% delle chiamate di emergenza rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.I numeri diffusi dall’Unfpa, agenzia delle Nazioni Unite che si occupa anche di indagini sulle popolazioni, in collaborazione con la John Hopkins University, l’Università australiana Victoria e la Avenir Health, affermano ...