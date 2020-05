Il videogioco che sta facendo fare un sacco di soldi a Nintendo

(Di sabato 9 maggio 2020) "Animal Crossing: New Horizons" si è dimostrato il gioco perfetto per chi deve restare chiuso in casa per settimane

RolexAlex_G : @PlayStation_MVP @PlayStationIT @MediasetTgcom24 Stamattina, girando sul 51, ho già visto la prima news che antici… - GliStessiChe : RT @mattmarzi: Quelli che criticano l'idea dei concerti al drive-in ('così si perde tutta la magia del concerto') sono gli stessi che poi s… - Chiedonoperme : RT @mattmarzi: Quelli che criticano l'idea dei concerti al drive-in ('così si perde tutta la magia del concerto') sono gli stessi che poi s… - mattmarzi : Ma in fin dei conti, di cosa stiamo parlando? Più che essere il futuro della musica, un videogioco può essere il fu… - mattmarzi : Quelli che criticano l'idea dei concerti al drive-in ('così si perde tutta la magia del concerto') sono gli stessi… -

Ultime Notizie dalla rete : videogioco che

Tom's Hardware Italia

A breve distanza dall’uscita del colosso Final Fantasy VII Remake, Square Enix ha rilasciato un altro remake di un titolo sicuramente meno conosciuto, scopriamo insieme in questa recensione se vale la ...The Ascent si esibisce in un primo gameplay next-gen tratto da Xbox Series X. Il gioco, uno shooter cooperativo isometrico, sarà disponibile al day one della nuova console di Microsoft, in programma p ...