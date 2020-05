Il VAR potrebbe essere sospeso | cosa farà la Serie A? I motivi per non cambiare

(Di sabato 9 maggio 2020) L'International Football Association Board (IFAB), al fine di rendere la ripresa dei vari campionati meno complicata, ha concesso la possibilità di sospendere l’utilizzo del VAR. Saranno ora le singole federazioni a deciderefare. La speranza dei veri sportivi, tuttavia, è che laA non torni indietro. Ci sono variper non. America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2020 Liga MX Gli assistenti video, fino a questo momento, hanno lavorato in ambienti molto ristretti....

L'Ifab ha approvato le misure d'emergenza proposte dalla Fifa in caso di ripartenza. ROMA – Le misure d'emergenza proposte dalla Fifa in caso di ripartenza sono state approvate dall'Ifab. L'Internatio ...