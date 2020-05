Giuseppe Conte: “Silvia Romano è stata liberata” (Di sabato 9 maggio 2020) Il presidente Giuseppe Conte ha confermato la liberazione della cooperante italiana Silvia Romano, rapita in Kenya il 20 ottobre 2018. La giovane sarebbe in salute e in custodia dei servizi segreti italiani, che il premier ringrazia nel suo tweet. Silvia Romano potrebbe presto tornare a casa dopo un anno e mezzo di grande preoccupazione per la sua sorte. Una felicissima notizia in questo momento difficile per il Paese. Tweet di Giuseppe Conte sulla liberazione di Silvia RomanoL'articolo Giuseppe Conte: “Silvia Romano è stata liberata” proviene da The Social Post. Leggi su thesocialpost Silvia Romano è stata liberata - ad annunciarlo il Premier Giuseppe Conte

