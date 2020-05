Giorno della memoria | Mattarella ricorda le vittime del terrorismo

GiuseppeConteIT : Oggi è la giornata mondiale della #CroceRossa e della #MezzalunaRossa. Grazie ai 14 milioni di volontari e volontar… - Quirinale : Giorno della memoria delle vittime del #terrorismo, #Mattarella: “Ricordare é un dovere” - Pontifex_it : Nel giorno della commemorazione di Santa Luisa di Marillac #preghiamoinsieme per le suore vincenziane che da quasi… - Carlitosmeola1 : RT @Roberto_Fico: È il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo, a 42 anni dal #9maggio del 1978, quando venne ritrovato il corpo… - Vale22046 : RT @672Cilia: Finché il cielo avrà l'azzurro del mare, i sospiri delle nuvole, la placida, morbida, accoglienza della terra, ogni giorno, n… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorno della

Pesaro, 8 maggio 2020 - Dal 15 maggio per un mese cinque appuntamenti potranno fare vivere esperienze uniche agli appassionati di teatro con performance su piattaforme diverse, dalla danza in videochi ...Attestazioni false in relazione alla propria situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale. Ma anche soggetti che si sono dimenticati di comunicare all’Inps di essere stati arrestati, di essere sta ...