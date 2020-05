Fase 2, Regioni spingono per autonomia dal 18 Maggio (Di sabato 9 maggio 2020) Si allarga la fronda di Regioni che chiedono più autonomia per le riaperture. Zaia del Veneto: “Da qui a Giugno sarà un’era glaciale” La tanto richiesta unità nazionale, per quanto riguarda le scelte di contenimento del contagio, è sempre più incrinata. Sono sempre di più, infatti, i governatori di Regione ad alzare la voce e a chiedere più autonomia per le riaperture delle attività. E’ di ieri la decisione del Friuli Venezia Giulia di bruciare i tempi e riaprire, da lunedì, tutti i negozi , anche i parrucchieri, se rispettano i protocolli di sicurezza . Stessa cosa in Liguria e Veneto, con il governatore Luca Zaia sul piede di guerra contro le decisioni del Governo sui tempi di riapertura: “Pronto ad aprire tutto e subito. Per noi il primo giugno è ‘un’era ... Leggi su zon Fase 2 - le Regioni posticipano i saldi estivi al primo agosto 2020

Segnali positivi dalla decrescita dei contagi. Casi in calo in tutte le regioni - anche in Lombardia. Ma Brusaferro avverte : “La fase è molto delicata perché il virus non ha cambiato identità”

Fase 2 Covid - Brusaferro (Iss) : «La curva cala in tutta Italia - R0 tra 0 - 5 e 0 - 7. Prematuro decidere su mobilità fra regioni» (Di sabato 9 maggio 2020) Si allarga la fronda diche chiedono piùper le riaperture. Zaia del Veneto: “Da qui a Giugno sarà un’era glaciale” La tanto richiesta unità nazionale, per quanto riguarda le scelte di contenimento del contagio, è sempre più incrinata. Sono sempre di più, infatti, i governatori di Regione ad alzare la voce e a chiedere piùper le riaperture delle attività. E’ di ieri la decisione del Friuli Venezia Giulia di bruciare i tempi e riaprire, da lunedì, tutti i negozi , anche i parrucchieri, se rispettano i protocolli di sicurezza . Stessa cosa in Liguria e Veneto, con il governatore Luca Zaia sul piede di guerra contro le decisioni del Governo sui tempi di riapertura: “Pronto ad aprire tutto e subito. Per noi il primo giugno è ‘un’era ...

davidealgebris : Lo stato / regioni che hanno dovere tutelare salute non sono responsabili di nulla. Mai. Nemmeno dei 30 mila morti… - MediasetTgcom24 : Fase 2, Toti: 'Spero confini Regioni siano riaperti presto' #fase2 - VincenzoDeLuca : In Campania la Fase 2 è già cominciata. Siamo la prima Regione d’Italia per aiuti anticrisi. Il nostro Piano Econom… - 4n1mo51t1som1n4 : @GarauPina Okay, speriamo che dal 'stanno partendo' si passi al 'sono partite', perché è fondamentale x la fase 2.… - coscienzavigile : RT @qui_finanza: Spostamenti tra Regioni dal 25 maggio: cosa cambia e dove Il via libera per i viaggi interregionali potrebbe collocarsi tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Regioni Fase 2, il governo frena le Regioni: aperture per zone di rischio e stop all’Alto Adige Il Messaggero Fase 2, Emiliano: "Puglia diversa da Calabria, aperture sicure"

Bari - "L'ordinanza della Regione Puglia" che riapre centri estetici e parrucchieri, "come per chiarezza ho comunicato al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, dispiegherà i suoi effetti ...

Coronavirus, allerta weekend: controlli al mare, vietato prendere il sole in spiaggia

L'allarme è per il primo week-end della Fase 2, che arriva dopo quasi due mesi di lockdown. Il timore del Viminale è che, visto il bel tempo, vengano prese d'assalto spiagge, ville, seconde case, loca ...

Bari - "L'ordinanza della Regione Puglia" che riapre centri estetici e parrucchieri, "come per chiarezza ho comunicato al ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, dispiegherà i suoi effetti ...L'allarme è per il primo week-end della Fase 2, che arriva dopo quasi due mesi di lockdown. Il timore del Viminale è che, visto il bel tempo, vengano prese d'assalto spiagge, ville, seconde case, loca ...