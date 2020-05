E’ morto Little Richard, tra i padri fondatori del Rock and roll (Di sabato 9 maggio 2020) E' morto Little Richard, uno dei padri fondatori del Rock and roll. Aveva 87 anni. Lo riferisce rolling Stone, citando un comunicato del figlio del musicista di "Tutti frutti", Danny Penniman. La sua influenza si è fatta sentire praticamente in ogni genere, dal soul al rap. La causa della morte non è stata specificata. Richard Danny Penniman, in arte Little Richard, divenne celebre grazie al suo stile travolgente al piano e al suo look trasgressivo nell'America conservatrice degli anni 50.Tra le sue storiche hit, Long Tall Sally, Lucille e Good Golly Miss Molly. Portò nel nascente Rock and roll una carica trasgressiva che ne divenne rapidamente il marchio e si esaltò poi nel Rock. Little Richard è stato inserito nella Rock and roll Hall of Fame, nella Songwriters Hall of Fame, e ha ottenuto svariati riconoscimenti. La sua canzone Tutti Frutti fu ... Leggi su ilfogliettone E’ morto Little Richard

