Coronavirus | dimesso l’ultimo paziente all’ospedale di Fidenza | la danza di medici e

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) All’ospedale di Vaio a, in provincia di Parma, è statol’ultimoricoverato a causa del. Così ie gli infermieri hanno festeggiano registrando un video in cui ballano eno. Hanno dei cartelli in mano, con cui invitano tutti alla responsabilità. Il filmato è stato poi condiviso anche dal presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Grazie per lo straordinario lavoro che fate. Tutti al lavoro per ripristinare tutti i reparti e avanti tutta per continuare a proteggerci” ha scritto Bonaccini. Solo qualche settimana fa l’ospedale aveva circa 300 pazienti covid. L'articolol’ultimoall’ospedale di: ladie infermieri per festeggiare proviene da Il Fatto Quotidiano.