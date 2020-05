Chiellini svela il suo futuro | «Mi vedo come dirigente»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 9 maggio 2020) Giorgio, capitano della Juve, ha rilasciato un’intervista, parlando anche del suo. Le sue parole Intervistato da Sky Sport 24, Giorgioha parlato così del suo, aprendo ad alcune ipotesi per il post-carriera. Di seguito riportate le dichiarazioni del capitano della Juve. POST CARRIERA – «Qualche idea me la sono fatta. Mi piacerebbe fare un percorso dirigenziale, capire quali saranno le mie qualità migliori nella vita e nell’ambito lavorativo. Mipiù in quel ramo ma nonallenatore. Il calcio è la mia passione, la mia vita, sarà difficile staccarmene. Voglio provare a godermi gli ultimi anni, non so se saranno uno o due, ma penso di aver qualcosa ancora da dare in campo». Leggi su Calcionews24.com