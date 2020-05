Cattiva circolazione nelle gambe | ecco come puoi migliorarla in modo naturale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 9 maggio 2020)in. Se per ragioni di lavoro si passano molte ore in piedi, ciò può facilmente diventare causa di fastidi e problemi circolatori alle. Se ti accorgi di questi fastidi circolatori, è bene che tu intervenga subito, perché con l’andare del tempo i disturbi possono trasformarsi in vene varicose, gonfiore e talvolta anche dolore. Qui appresso ti spieghiamo quali accorgimenti o abitudiniadottare per evitare quanto possibile l’aggravarsi della situazione circolatoria delle tueinUna prima prevenzione laattuare innanzitutto facendo attività fisica regolare. Praticare sport, camminare o svolgere qualunque altro tipo di attività fisica migliora senz’altro la ...