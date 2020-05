Brescia | uccide la moglie davanti ai 3 figli Dramma a Milzano | 39enne sgozzata

SkyTG24 : Uccide moglie davanti a figli piccoli, arrestato 40enne nel Bresciano - MediasetTgcom24 : Brescia, uccide la moglie davanti ai figli piccoli: arrestato #Brescia - Corriere : Uccide la moglie con un coltello davanti ai tre figli minorenni - notizieoggi24 : Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie davanti ai figli, in provincia di Brescia, nel paese di Milzano. I tre figli… - Ant5410 : RT @DestinoLara: Notizia di poche ore fa, senza il #femminicidio quotidiano non si riesce a stare. #Milzano #Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia uccide

Un uomo ha ucciso la propria moglie nelle scorse ore. L’episodio è accaduto in provincia di Brescia, precisamente nel comune di Milzano, nella tarda serata di ieri. La vittima aveva 39 anni, una donna ...Ha ucciso la moglie a coltellate al termine dell’ennesima lite, davanti ai tre figli minorenni terrorizzati. Un uomo di 41 anni, Giovanni Lupi, è stato arrestato a Milzano, in provincia di Brescia, co ...