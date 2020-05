Anna Tatangelo | fisico scultoreo mette tutto in bella mostra

(Di sabato 9 maggio 2020), dopo la rottura con Gigi D’Alessio, sembra proprio aver iniziato una nuova vita che documenta costantemente sui social. Collage foto da Instagram @officialLa cantante con questa quarantena si è molto sbizzarrita su Instagram dove ha tenuto compagnia ai suoi fan tra dirette e balletti su Tik Tok. Anche durante la reclusione a casa, la ragazza hato ampiamente i suoi allenamenti che la tengono in forma. Ora che è possibile praticare attività motoria fuori, la cantante ha caricato alcune stories sul suo Instagram che mettono in risalto il suomarmoreo. Infatti la showgirl grazie alla dieta che segue e a i suoi esercizi costanti ha degli addominali molto definiti cheorgogliosamente in risalto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –: la fase due parte dalla sua nuova sfida...

Notiziedi_it : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, ecco il reale motivo della rottura - invisiblewhore_ : Non chiedo molto solo il corpo di Anna Tatangelo?? - merylinsexy : RT @dea_channel: la divina Anna Tatangelo baciata dal sole???????????? - dea_channel : la divina Anna Tatangelo baciata dal sole???????????? - webradioluna : Anna Tatangelo, nuovo singolo in arrivo: ecco le parole della cantante - -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Sky Tg24

“Ne approfitto per ascoltare musica e dedicarmi a nuovi pezzi” dice ai fan. La fase 2 di Anna Tatangelo è esplosiva e carica di sensualità. La cantante, da poco tornata single dopo l’addio a Gigi D’Al ...La cantante già in Fase2 con un nuovo singolo in uscita e una preparazione fisica che mette in risalto un fisico sempre più tonico Labbra sempre più carnose e seno sempre più tonico. La fase2 di Anna ...