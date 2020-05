Xbox Series X: secondo il team di Chorus lo sviluppo sarà "molto più semplice rispetto alle altre console" (Di venerdì 8 maggio 2020) Xbox Series X è stata la protagonista dell'Inside Xbox di ieri sera, una delle parti di maggior successo è stata senza dubbio il fronte dei giochi, uno tra tutti Chorus.Gli sviluppatori di questo gioco hanno poi parlato della transizione da Xbox One a Series X dichiarando che sulla nuova console lo sviluppo sarà molto più facile rispetto alle altre console. Ecco le parole di Johannes Kuhlmann, head of core technology di FishLabs:"Hai molta più libertà (su Xbox One Series X) e non devi preoccuparti troppo del framerate. Puoi invece portarlo al massimo raggiungendo livelli più elevati. In pratica è più facile sviluppare su Series X rispetto alle altre console." - ha dichiarato.Leggi altro... Leggi su eurogamer The Medium per Xbox Series X supporterà il 4K e la tecnologia ray-tracing e mira ad un'esperienza senza caricamenti

