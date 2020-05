Volkswagen - Presto in arrivo lelettrica ID 1 grazie al design virtuale

(Di venerdì 8 maggio 2020) Lasta già lavorando a una piccola elettrica dal prezzo abbordabile su piattaforma Meb, che potrebbe giocare tra le protagoniste di una nuova mobilità urbana in uno scenario post-Covid-19 che molto probabilmente vedrà crescere il ricorso alla mobilità privata. Lo ha detto Klaus Bischoff, capo deldellintero gruppo, a Quattroruote, confermando i piani di Wolfsburg di dare allaID.3 una sorella minore. Noi abbiamo anticipato contenuti e aspetto della futura emissioni zero del costruttore tedesco nel numero di maggio di Quattroruote, attualmente in edicola.La sfida del prezzo. La ID.1, così si chiamerebbe, prenderà il posto della e-up!, e, al contrario di quanto avviene oggi, non avrà una corrispondente versione endotermica. Il prezzo indiscrezioni lo collocano sotto i 20 mila euro - dovrà essere un ...

Audi si sta preparando, per la prima volta nella sua storia, ad un lancio totalmente digitale di un suo modello. La nuova gamma A3 arriverà presso le concessionarie nel corso dell'anno e vista la situ ...