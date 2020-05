‘Uomini e Donne’ | chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! Foto

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 maggio 2020) Continua a far discutere e a catturare l’attenzione di tantissimi telespettatori di Uomini e Donne L’Alchimista, il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate che cela la sua identità dietro una maschera sul volto. Già negli scorsi giorno il pubblico del web ha iniziato a formulare diverse ipotesi sul nome che si nasconde dietro la maschera di Dalì ma oggi, dopo la puntata andata in onda nel pomeriggio è un’altro il nome che sembra farsi largo tra gli attenti fan del programma; il popolo del web infatti ha notato varie somiglianze tra L’Alchimista e Michael Terlizzi che ha partecipato lo scorso anno al Grande Fratello ed è il figlio di Franco Terlizzi che nel 2018 è stato uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. A far pensare che il misterioso corteggiatore e l’ex gieffino potrebbero essere la stessa persona ...