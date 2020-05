Un grillino all'Unità. Primo Di Nicola direttore per un giorno della storico quotidiano (Di venerdì 8 maggio 2020) La società editoriale Unità srl rende noto che Primo di Nicola, importante e autorevole firma del giornalismo italiano nonché senatore del M5S, assumerà la direzione del giornale in vista della pubblicazione del numero straordinario de l’Unità che uscirà nelle prossime settimane. L’anno scorso era stato Maurizio Belpietro a firmare la pubblicazione annuale necessaria a evitare che la testata decada. Leggi su huffingtonpost Salvini pugnalato pure dalla Padania - caos grillino sull’antimafia - la melina di Renzi

La società editoriale Unità srl rende noto che Primo Di Nicola, importante e autorevole firma del giornalismo italiano nonché senatore del M5S, assumerà la direzione del giornale in vista della pubblicazione del numero straordinario de l'Unità che uscirà nelle prossime settimane. L'anno scorso era stato Maurizio Belpietro a firmare la pubblicazione annuale necessaria a evitare che la testata decada.

Bonafede: «Rischio di infiltrazioni mafiose, agire ora per proteggere l’economia»

E’ una partita cominciata da giorni, da quando ha deciso il ribaltone al vertice dell’Amministrazione penitenziaria. Un’inversione di rotta che, nella testa del ministro della Giustizia, deve avere ri ...

