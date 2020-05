Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020)dailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli il Consiglio provinciale di Bolzano ha trovato in seduta notturna col 28 sì o no dai attenzioni la legge che accelera la fase due in Alto Adige domani possono perciò aprire i negozi mentre Lunedì ti ho parrucchieri bar ristoranti e musei la crisi ha detto il governatore in chiusura dei lavori è stata una grande sfida per tante categoria dalle famiglie alle imprese le prossime settimane saranno difficili la legge forza e delude alcune aspettative ma è stato giusto proseguire insieme su questa strada abbiamo chiesto che dal 18 maggio visto che il 17 scade il decreto del governo le regioni possano decidere in autonomia così Stefano Bonaccini a Rai radio 1 ospite di Radio anch’io a proposito della conferenza delle regioni di ieri sulla fase 2 certo aggiungereinatura ...