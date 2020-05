Trapani Comix lancia una raccolta fondi per i bisognosi della città (Di venerdì 8 maggio 2020) Questo doveva essere un weekend di festa e colori, doveva essere il weekend del Trapani Comix, previsto per l’8, 9 e 10 maggio. Gli ideatori, però, hanno deciso di celebrare queste date lanciando una raccolta fondi benefica. Come è ovvio, l’emergenza coronavirus ha obbligato gli organizzatori, i Nerd Attack, a modificare le date del “Festival... L'articolo Trapani Comix lancia una raccolta fondi per i bisognosi della città puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di venerdì 8 maggio 2020) Questo doveva essere un weekend di festa e colori, doveva essere il weekend del, previsto per l’8, 9 e 10 maggio. Gli ideatori, però, hanno deciso di celebrare queste datendo unabenefica. Come è ovvio, l’emergenza coronavirus ha obbligato gli organizzatori, i Nerd Attack, a modificare le date del “Festival... L'articolounaper icittà puoi vederlo su: Tvio

