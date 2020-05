Spiagge Torvaianica, la denuncia di un balneare: ‘Se non sei iscritto a un sindacato non ti ascolta nessuno: non siamo nemmeno stati invitati alla riunione al Comune’ (Di venerdì 8 maggio 2020) A stagione estiva ormai alle porte non c’è ancora nessuna certezza di come si potrà andare al mare. E se per i bagnanti questo può essere un problema, lo è ancora di più per chi è dall’altra parte della barricata, ovvero i balneari: titolari di stabilimenti, ma anche concessionari di Spiagge libere attrezzate o di semplici chioschi. A farsi portavoce del malcontento questa volta è Marco Del Fiume, proprietario dello stabilimento Mare Chiaro di Torvaianica, che lamenta l’assenza di ascolto da parte dell’amministrazione comunale di chi – come lui e tanti altri – non è associato a nessun sindacato di categoria. Vedi l’intervista. Spiagge Torvaianica, la denuncia di un balneare: ‘Se non sei iscritto a un sindacato non ti ascolta nessuno: non siamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - chiuse le spiagge da Torvaianica a Nettuno : 4 comuni vietano attività sull’arenile (Di venerdì 8 maggio 2020) A stagione estiva ormai alle porte non c’è ancora nessuna certezza di come si potrà andare al mare. E se per i bagnanti questo può essere un problema, lo è ancora di più per chi è dall’altra parte della barricata, ovvero i balneari: titolari di stabilimenti, ma anche concessionari dilibere attrezzate o di semplici chioschi. A farsi portavoce del malcontento questa volta è Marco Del Fiume, proprietario dello stabilimento Mare Chiaro di, che lamenta l’assenza di ascolto da parte dell’amministrazione comunale di chi – come lui e tanti altri – non è associato a nessundi categoria. Vedi l’intervista., ladi un: ‘Se non seia unnon ti ascolta nessuno: non siamo ...

Fuga dalla città. È il film che Prefettura e Questura temono vada in onda nel week-end, con tanto di assalto alle località del litorale e dei Castelli. Dopo due mesi di quarantena chiusi in casa, comp ...

Torvaianica, Zuccalà: "Al lavoro per fase2 insieme ad altri sindaci del litorale. Auspichiamo regole certe"

Si è seriamente iniziato a parlare di nuova stagione balneare. Ieri, in videoconferenza, l'assessore regionale Paolo Orneli ed i Comuni del litorale romano hanno iniziato ad interlocuire. LEGGI Corona ...

