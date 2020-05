Siracusa, cane legato e trascinato da un’auto in corsa: fermato un pensionato (Di venerdì 8 maggio 2020) Nel Siracusano un cane è stato legato e trascinato da un’auto in corsa A Priolo Gargallo (Siracusa) un uomo ha legato con una corda al parafango della sua auto un cane e lo trascinato lungo la strada. Il pensionato 69enne autore del vergognoso gesto è accusato di maltrattamento su animali ed è stato anche sanzionato per aver violato la normativa anti-Coronavirus, avendo circolato senza giustificato motivo. Il cane è stato soccorso da alcuni passanti ed è stato portato d’urgenza all’ambulatorio veterinario Croce Azzurra, i medici hanno tentato di salvarlo con un intervento chirurgico, ma l’animale è morto poco dopo. “Un atto vergognoso perpetrato ai danni di un povero animale indifeso, che merita verità e giustizia – ha commentato il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, che ha presentato una formale ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 maggio 2020) Nelno unè statoda un’auto inA Priolo Gargallo () un uomo hacon una corda al parafango della sua auto une lolungo la strada. Il69enne autore del vergognoso gesto è accusato di maltrattamento su animali ed è stato anche sanzionato per aver violato la normativa anti-Coronavirus, avendo circolato senza giustificato motivo. Ilè stato soccorso da alcuni passanti ed è stato portato d’urgenza all’ambulatorio veterinario Croce Azzurra, i medici hanno tentato di salvarlo con un intervento chirurgico, ma l’animale è morto poco dopo. “Un atto vergognoso perpetrato ai danni di un povero animale indifeso, che merita verità e giustizia – ha commentato il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, che ha presentato una formale ...

