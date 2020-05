Salvatore Parolisi | il retroscena | le intercettazioni con l’amante

(Di venerdì 8 maggio 2020) “Chi l’ha visto” ha messo il focus sulletrae l’amante: ecco tutte le novità rilevateresta ancora al centro dell’attenzione dopo l’omicidio di Melania Rea. Chi L’ha Visto ha svelato di alcuneavute dall’uomo con la sua amante., attualmente in carcere per essere stato condannato a 20 … L'articolo, il: lecon l’amante è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Spicci3 : Buongiorno a tutti voi Sostengo da sempre che chi usa violenza è manovrato da ignoranza e chi usa violenza contro… - reddragongb : RT @Nadiavirtussina: Ieri, 30/04/2020, Melania Rea muore (per la seconda volta)?? Salvatore Parolisi (marito e assassino) lascia il carcere… - venti4ore : Salvatore Parolisi amante lui chiedeva mentire agli inquirenti drammatiche telefonate - Flavio_cdl : RT @Nadiavirtussina: Ieri, 30/04/2020, Melania Rea muore (per la seconda volta)?? Salvatore Parolisi (marito e assassino) lascia il carcere… - Reha_zen : RT @desinella: Quando sento parlare di Salvatore Parolisi #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : Salvatore Parolisi

Il Messaggero

“Chi l’ha visto” ha messo il focus sulle intercettazioni tra Salvatore Parolisi e l’amante: ecco tutte le novità rilevate Salvatore Parolisi resta ancora al centro dell’attenzione dopo l’omicidio di ...Salvatore Parolisi potrebbe tornare presto in libertà. L’ex caporal maggiore dell’esercito condannato prima all’ergastolo poi a 20 anni in appello per l’omicidio della moglie, Melania Rea, ha scontato ...