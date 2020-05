Roberto Benigni sfida Ciao Darwin con I Dieci Comandamenti

(Di venerdì 8 maggio 2020) Rai 1 dopo le repliche con il meglio di Fiorello,Bolle, Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia stavolta ci riprova proponendo. Il premio Oscar sabato 9 maggio in prima serata sarà protagonista di una maratona de I, un montaggio speciale in cui in un’unica serata verranno condensate il insieme le due andate in onda per la prima volta nel 2014 con oltre il 35% di share e più di 9,5 milioni di telespettatori. Il primo ciclo di repliche nel 2015 portò al 17% di share con circa 3,5 milioni di telespettatori. La Rai cala dunque l’assoper contrastare il dominio didi Paolo Bonolis, che con le repliche ha sempre battuto fino a questo momento nella gara del sabato sera l’ammiraglia del servizio pubblico. Lo spettacolo era stato registrato presso il Palastudio di Cinecittà e ...

Rai 1 dopo le repliche con il meglio di Fiorello, Roberto Bolle, Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia stavolta ci riprova proponendo Roberto Benigni. Il premio Oscar sabato 9 maggio in prima serata sarà ...