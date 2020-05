Protezione Civile chiede di prorogare lo stato di emergenza sanitaria fino a gennaio (Di venerdì 8 maggio 2020) La Protezione Civile avrebbe chiesto al governo di prorogare l’emergenza sanitaria fino al prossimo mese di gennaio, con un proroga di sei mesi. Coronavirus, la Protezione Civile chiede la proroga dello stato di emergenza sanitaria. Stando a quanto riferito da Fanpage.it, la Protezione Civile avrebbe chiesto al governo di prorogare lo stato di emergenza per il coronavirus di altri sei mesi, con la scadenza che slitterebbe quindi a gennaio. Fonte foto: https://twitter.com/DPCgovLa Protezione Civile al governo, ‘prorogare emergenza sanitaria fino al mese di gennaio’ Lo stato di emergenza per la diffusione del coronavirus è stata diramata lo scorso mese di gennaio e scade il prossimo mese di luglio. Tra le proposte inviate al governo dai ministeri, ci sarebbe anche quella, della Protezione Civile, di prorogare lo stato di emergenza per altri sei ... Leggi su newsmondo La Protezione Civile chiede al governo di prorogare lo stato di crisi fino al 31 gennaio 2021

Protezione Civile - conferenza stampa Iss/ Bollettino coronavirus 8 maggio “curva giù”

Coronavirus : il bollettino della Protezione Civile del 7 maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) Laavrebbe chiesto al governo dil’al prossimo mese di, con un proroga di sei mesi. Coronavirus, lala proroga dellodi. Stando a quanto riferito da Fanpage.it, laavrebbe chiesto al governo dilodiper il coronavirus di altri sei mesi, con la scadenza che slitterebbe quindi a. Fonte foto: https://twitter.com/DPCgovLaal governo, ‘al mese di’ Lodiper la diffusione del coronavirus è stata diramata lo scorso mese die scade il prossimo mese di luglio. Tra le proposte inviate al governo dai ministeri, ci sarebbe anche quella, della, dilodiper altri sei ...

davidealgebris : Ottima @PiazzapulitaLA7 . Sentendo Prof Crisalli capisco che 1) Protezione Civile 2) Ministero Sanita’ dormivano a… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre A marzo in #Lombardia la richiesta di bombole d'ossigeno per l'assistenza domiciliare… - fanpage : ?? ULTIM'ORA - La richiesta è per lo Stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 - peruchettiCH : @myrtamerlino Per le mascherine rivolgiti alla protezione civile o se vuoi alla Pivetti - NewsMondo1 : Protezione Civile chiede di prorogare lo stato di emergenza sanitaria fino a gennaio -