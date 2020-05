Positivo al tampone dopo test rapido al casello: rientrava da lavoro (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Santa Maria Capua Vetere (Ce) – Un 50enne di Santa Maria Capua Vetere è risultato Positivo al tampone per il Coronavirus praticato dopo aver effettuato il test rapido all’uscito del casello autostradale. L’uomo era stato fermato mentre rientrava da un comune campano dove si era recato per motivi di lavoro. “Il cittadino è completamente asintomatico” spiega in una nota il Comune di Santa Maria Capua Vetere. L’Asl ha ricostruito la rete di rapporti dell’uomo, disponendo la quarantena solo per la compagna convivente. “Questa situazione – dice il sindaco Antonio Mirra – ci deve far capire ancora di più l’assoluta importanza in questa fase dell’utilizzo obbligatorio della mascherina (che naturalmente deve coprire naso e bocca), del distanziamento ... Leggi su anteprima24 Via al tampone veloce in auto per chi è positivo al sierologico

