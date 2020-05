"Non mi sembra vero", Soleil Sorge, odissea ai Caraibi per il coronavirus (Di venerdì 8 maggio 2020) Un incubo da dimenticare. E' finita nel migliore nei modi, per fortuna, la disavventura che Soleil Sorge (ex di Jeremias Rodriguez) aveva raccontato sui social. Adesso è riuscita a tornare in Italia dai Caraibi. “Anche noi qui siamo in quarantena. Stiamo nel nostro appartamento e ogni tanto quando non c'è nessuno cerchiamo di scendere in piscina a prendere un po' di sole - aveva detto qualche settimana fa mandando tutti in allerta. Ma anche qui la situazione non è molto diversa dall'Italia. Ci sono meno casi, fortunatamente, ma tutto il mondo è uguale in questo momento. Purtroppo ieri sera dovevamo ripartire ma ci hanno cancellato il volo”. “L'odissea è finita, si torna in Italia!”, dice Soleil nelle sue storie. “Non mi sembra vero, non ci credo. Scusate l'assenza di questi giorni, non vi ho detto nulla ... Leggi su liberoquotidiano Brescia - Cellino : «Non è più il mio calcio - sembra di essere ai tempi della Gea»

Corea - il ritorno di Kim Jong Un : non sembra sia stato operato

Cannavaro racconta : «Pirlo? Non è musone come sembra e sulla testata di Zidane…» (Di venerdì 8 maggio 2020) Un incubo da dimenticare. E' finita nel migliore nei modi, per fortuna, la disavventura che(ex di Jeremias Rodriguez) aveva raccontato sui social. Adesso è riuscita a tornare in Italia dai. “Anche noi qui siamo in quarantena. Stiamo nel nostro appartamento e ogni tanto quando non c'è nessuno cerchiamo di scendere in piscina a prendere un po' di sole - aveva detto qualche settimana fa mandando tutti in allerta. Ma anche qui la situazione non è molto diversa dall'Italia. Ci sono meno casi, fortunatamente, ma tutto il mondo è uguale in questo momento. Purtroppo ieri sera dovevamo ripartire ma ci hanno cancellato il volo”. “L'è finita, si torna in Italia!”, dicenelle sue storie. “Non mi, non ci credo. Scusate l'assenza di questi giorni, non vi ho detto nulla ...

matteosalvinimi : Non mi sembra che chi ha manifestato per il 25 aprile abbia ricevuto lo stesso trattamento dei commercianti, incred… - borghi_claudio : @antonio15898231 @OGiannino È una semplice valutazione! Non è un'esclusione. Dicono che non gli sembra probabile ma… - rubio_chef : 'Non mi dispiace essere accusato di estremismo: dobbiamo essere estremisti , è molto importante, perché la verità s… - Duke54343280 : Mi sembra che non ci sia altro da aggiungere. - sciurini_ : @vitaaeris A me sta bene, ma continieti almeno su insulti personali e rivolti alla mia persona. Faccia da cazzo non… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sembra Seul: Kim non sembra sia stato operato Agenzia ANSA Coronavirus, Soleil Sorge e l'odissea ai Caraibi: "Non mi sembra vero"

Un incubo da dimenticare. E’ finita nel migliore nei modi, per fortuna, la disavventura che Soleil Sorge (ex di Jeremias Rodriguez) aveva raccontato sui social. Adesso è riuscita a tornare in Italia d ...

‘Boris’ ha cambiato l’Italia, ma da allora l’Italia non è cambiata

La serie Boris è andata in onda per la prima volta su Fox dal 2007 al 2010, passando alla storia per essere stata il più bel prodotto televisivo che abbia mostrato quanto faccia schifo la televisione ...

Un incubo da dimenticare. E’ finita nel migliore nei modi, per fortuna, la disavventura che Soleil Sorge (ex di Jeremias Rodriguez) aveva raccontato sui social. Adesso è riuscita a tornare in Italia d ...La serie Boris è andata in onda per la prima volta su Fox dal 2007 al 2010, passando alla storia per essere stata il più bel prodotto televisivo che abbia mostrato quanto faccia schifo la televisione ...