Mattarella | “L’Italia sta affrontando con energia e responsabilità la difficile prova”

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergioin occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, il Presidente della Repubblica Sergioha inviato un messaggio al Presidente Nazionale del CRI Francesco Rocca. Giornata Mondiale della Croce Rossa, il messaggio diNella prima parte del suo messaggio il Presidenteha voluto elogiare l’impegno della Croce Rossa, che in queste settimane è in prima linea nella lotta al coronavirus. “La Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ricorre quest’anno mentre l’umanità intera si trova a contrastare una pandemia insidiosa, che miete vittime in ogni continente, che mette a durissima prova i servizi sanitari, che lascia una scia di affanni e sofferenze non soltanto tra i malati ...