IFAB, è ufficiale: sì alle 5 sostituzioni nel calcio. Come cambia il regolamento (Di venerdì 8 maggio 2020) cambia il mondo del calcio e si adegua all’emergenza. Arriva l’ok alle 5 sostituzioni a partita: i dettagli Ora è ufficiale: l’IFAB dice sì alle 5 sostituzioni nel mondo del calcio. L’International Football Association Board ha detto sì alla proposta della FIFA per una modifica temporanea del regolamento ma a determinate condizioni. Per evitare interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo tre opportunità per effettuare sostituzioni; le sostituzioni possono anche essere effettuate a metà tempo. Ecco le modifiche: – Le due squadre possono usare effettuare un massimo di cinque sostituzioni. – Per evitare il più possibile le interruzioni durante i 90 minuti, ogni squadra avrà tre opportunità di effettuare le cinque sostituzioni (quindi due saranno doppie se gli allenatori vorrebbero ... Leggi su calcionews24 UFFICIALE - L'IFAB approva le 5 sostituzioni : ecco la nuova regola sui cambi fino a fine anno (Di venerdì 8 maggio 2020)il mondo dele si adegua all’emergenza. Arriva l’oka partita: i dettagli Ora è: l’dice sìnel mondo del. L’International Football Association Board ha detto sì alla proposta della FIFA per una modifica temporanea delma a determinate condizioni. Per evitare interruzioni del gioco, ogni squadra avrà solo tre opportunità per effettuare; lepossono anche essere effettuate a metà tempo. Ecco le modifiche: – Le due squadre possono usare effettuare un massimo di cinque. – Per evitare il più possibile le interruzioni durante i 90 minuti, ogni squadra avrà tre opportunità di effettuare le cinque(quindi due saranno doppie se glinatori vorrebbero ...

GoalItalia : ??#ULTIMORA?? Ok dell'IFAB per i 5 cambi a partita ? Il provvedimento è temporaneo ?? - GoalItalia : La notizia ? - Spazio_Napoli : - MomentiCalcio : Ora è ufficiale: l’IFAB dà il via libera alle 5 sostituzioni - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali UFFICIALE: Ifab dà il via libera alle cinque sostituzioni: U… -