F1 | il dilemma del budget cup | livellamento delle forze o cristallizzazione dei valori?

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di decisioni importanti in F1. In questo momento non è solo la tematica “gestione emergenza sanitaria” a tenere banco. Stando alle ultime indicazioni fornite da Liberty Media, il Mondiale 2020 dovrebbe prendere il via a Spielberg (Austria) il 5 luglio e il weekend sarà a porte chiuse proprio per prevenire ogni rischio. Tuttavia, si lavora anche a lungo termine e ci si riferisce al cosiddetto “cup”, ovvero stabilire un limite economico oltre cui non poter andare negli investimenti da parte di tutte le scuderie. Un’idea voluta dai gestori del Circus per equilibrare il contesto della F1 e far sì che non siano sempre e solo le squadre più forti economicamente a dominare la scena. Ebbene, stando a quanto rivelato da Ross Brawn (direttore sportivo del Circus) a Sky Sport Uk, è arrivata la fumata bianca: “Il ...