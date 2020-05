Dimostra 30 anni | ma in realtà ne ha 70 | svelato il suo segreto

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 8 maggio 2020) Lei è Norma Williams è una donna americana ma che vive in Umbria, in Italia. Il motivo per cui vi parlerò di lei è molto semplice, questa donna sembra una ragazzina ma in realtà ha 70. Norma, è una persona gentile e anche molto generosa e ha voluto rivelare a tutti il suo, di come riesce ad essere così tonica a partire dai capelli ad arrivare all'unghia del piede nonostante la sua età. Prima di tutto, cattive notizie all'orizzonte: Norma fa sport 7 giorni su 7 ogni settimana. E salta i pranzi, non si pesa quasi mai. Ma ci sono anche buone notizie: Come lavoro Affitta case vacanza, fa colazione con un croissant, adora sgranocchiare snack molto appetitosi e beve un bicchiere di vino rosso tutte le sere prima di andare a dormire. Continua… Insomma, non rinuncia a tutti i piaceri della vita, questa splendida ...