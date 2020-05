DECRETO RILANCIO Da bonus vacanze a 12 settimane cig | Governo nel caos

Agenzia_Ansa : Il governo lavora al decreto Rilancio, ipotesi #bonus baby sitter da 1.200 euro #Fase2 #ANSA - davidallegranti : Il decreto rilancio è di oltre 700 pagine, mi auguro buona lettura da solo - CarmelinaCarmi : RT @neXtquotidiano: #Mascherine a 1,50 euro? Il decreto Rilancio introduce l'obbligo per i produttori di indicare il prezzo massimo di ven… - ferdina75517193 : RT @andreasso1951: Decreto Rilancio, ipotesi bonus baby sitter da 1.200 euro. Tax credit vacanze fino a 500 euro - Economia - ANSA- Fatela… - MariaPiaRagosa : RT @davidallegranti: Il decreto rilancio è di oltre 700 pagine, mi auguro buona lettura da solo -

Ultime Notizie dalla rete : DECRETO RILANCIO

ROMA (8 maggio 2020) - Si chiamerà "dl Rilancio" il prossimo decreto sul quale il governo è al lavoro per sostenere l'economia - dalle famiglie alle imprese - nella fase dagdi gestione della crisi ...Rilancio del turismo, messa in sicurezza delle scuole e incremento del bonus baby-sitter: tutte le misure contenute nella bozza del Decreto Rilancio. Non manca molto al varo del Decreto Aprile, ribatt ...