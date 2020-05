Dal Salva Stati alla Bce. Asse italo-francese contro i falchi del Nord. Oggi l’Eurogruppo sul Mes. Accordo in vista sui prestiti light (Di venerdì 8 maggio 2020) Non ci sarà solo il Mes al centro della discussione fra i ministri dei 19 Paesi membri dell’Eurozona che domani saranno collegati Oggi in videoconferenza a partire dalle 15. L’Eurogruppo dovrà sì decidere, in base alle sue ultime determinazioni e alle indicazioni del Consiglio Ue, nel dettaglio le modalità e le condizionalità dei prestiti che il Fondo europeo Salva-Stati potrà fare ai governi che ne faranno richiesta per contrastare l’emergenza sanitaria ed economica dovuta al coronavirus. Inevitabile che i ministri finanziari si pongano anche la questione legata al caso scatenato dalla Corte costituzionale tedesca con i suoi rilievi alla Corte di Giustizia Ue e all’ingerenza nelle scelte della Bce. Azione, peraltro, già ampiamente stigmatizzata dallo stesso Istituto di Francoforte e dalla Commissione europea. Su ... Leggi su lanotiziagiornale Fondo “salva sport” : minimo 35 mln dalle scommesse

(Di venerdì 8 maggio 2020) Non ci sarà solo il Mes al centro della discussione fra i ministri dei 19 Paesi membri dell'Eurozona che domani saranno collegatiin videoconferenza a partire dalle 15. L'Eurogruppo dovrà sì decidere, in base alle sue ultime determinazioni e alle indicazioni del Consiglio Ue, nel dettaglio le modalità e le condizionalità dei prestiti che il Fondo europeopotrà fare ai governi che ne faranno richiesta per contrastare l'emergenza sanitaria ed economica dovuta al coronavirus. Inevitabile che i ministri finanziari si pongano anche la questione legata al caso scatenato dCorte costituzionale tedesca con i suoi rilieviCorte di Giustizia Ue e all'ingerenza nelle scelte della Bce. Azione, peraltro, già ampiamente stigmatizzata dallo stesso Istituto di Francoforte e dCommissione europea.

