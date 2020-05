Covid-19, in Sicilia iniziano i test sierologici sulla popolazione (Di venerdì 8 maggio 2020) In Sicilia iniziano i test sierologici. Si tratta delle analisi che hanno lo scopo di ricercare gli anticorpi in alcune fasce della popolazione. L’avvio dei test sierologici era stato annunciato dalla Regione a metà aprile con l’intento di «capire la reale diffusione dell’epidemia di Coronavirus». Ieri sera è arrivata la circolare della dirigente generale del dipartimento per le Attività sanitarie della Regione, Maria Letizia Di Liberti. È stato dato l’ok a 600 laboratori, tra pubblici e privati, nell’Isola. In una prima fase le indagini sierologiche di tipo A (quantitativo) saranno effettuate esclusivamente su queste categorie: personale dipendente delle strutture sanitarie pubbliche; medici di Medicina generale, personale dei presidi di continuità assistenziale e personale delle Unità speciali di ... Leggi su direttasicilia Covid-19 - Sicilia quasi fuori dalla morsa - 12 contagi da ieri

Covid-19 - Sicilia quasi fuori dalla morsa - 12 contagi da ieri

