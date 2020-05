Coronavirus Motogp Bonaccini | A Misano si correrà a porte chiuse | il piano Dorna

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | #Coronavirus @ValeYellow46 torna a girare al @MotorRanchVR46 - - motograndprixit : #MotoGP | #Coronavirus @ValeYellow46 torna a girare al @MotorRanchVR46 - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Inizio Campionato a Jerez: Ezpeleta (Dorna), 'Attendiamo la risposta del governo spagnolo' - - Affaritaliani : Si riparte dalla Spagna: a luglio doppio GP a Jerez - Affaritaliani : Coronavirus, la MotoGP riparte: a luglio doppia gara a Jerez de la Frontera -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Motogp

Dorna, la società che gestisce la MotoGP, ha annunciato giovedì un accordo con le autorità locali per fare del circuito di Jerez la sede dell'inizio del campionato 2020, con una gara che si terrà il 1 ...Valentino Rossi, Franco Morbidelli e Luca Marini sono tornati ad allenarsi al Ranch di Tavullia. Presto anche in Spagna torneranno in sella. Il Motor Ranch di Tavullia ha riaperto le porte anche se pe ...