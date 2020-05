Coronavirus, l’Eurogruppo trova l’accordo sul Mes: come funzionerà (Di venerdì 8 maggio 2020) Un altro passo verso la definizione di un piano condiviso dall’Unione Europea per combattere l’emergenza Coronavirus è stato fatto. Stando a quanto riportano le fonti, nelle scorse ore l’Eurogruppo avrebbe raggiunto un accordo definitivo sul Mes. Duramente contestato dall’opposizione italiana ma anche dallo stesso premier Conte, avrà regole diverse da quello conosciuto sin ora. Raggiunto l’accordo sul Mes La partita per salvare gli Stati dell’Unione, duramente colpiti dalla crisi sanitaria e in attesa del contraccolpo economico, è iniziata da tempo. Non sono mancati però i momenti di scontro, sia interno che sul piano internazionale. Da noi, l’insistenza di Matteo Salvini e Giorgia Meloni nel dire che Conte avesse “attivato il Mes”, è costata una dura risposta in diretta nazionale dal ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - le Borse europee aprono tutte in rosso dopo l’Eurogruppo. Spread in rialzo

